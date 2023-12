Samer Abudaqa i Al Jazeera-s u vra në sulmin izraelit në Khan Younis – VIDEO

Ekipet mjekësore u penguan nga forcat izraelite që të arrinin menjëherë tek ai.

Abudaqa iu bashkua Al Jazeera në qershor 2004, duke punuar si kameraman dhe montazher.

Ai u plagos ndërsa ishte në detyrë së bashku me kolegun e tij gazetar të Al Jazeera Wael Dahdouh në një sulm izraelit në shkollën Farhana në qendër të qytetit të Khan Younis.

Dahdouh ishte në gjendje të arrinte në një spital, por Abudaqa nuk ishte në gjendje të transferohej për shkak të shkatërrimit të gjerë në Gazën jugore.

Abudaqa, i lindur në vitin 1978, ishte baba i tre djemve dhe një vajze. Ai ishte banor i qytetit të Abasan al-Kabira pranë Khan Younis. /mesazhi

Al Jazeera cameraman Samer Abudaqa has been killed while covering an Israeli attack that targeted a school in Khan Younis, Gaza.

Israeli forces prevented medical teams from reaching him after he was critically wounded pic.twitter.com/2QwbHMvsjz

