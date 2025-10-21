Samiti Trump-Putin shtyhet për shkak të bisedimeve diplomatike SHBA-Rusi

Plani për një samit të ri midis presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe presidentit të Rusisë, Vladimir Putin ështe shtyrë pasi një takim paraprak midis zyrtarëve të tyre më të lartë të punëve të jashtme është pezulluar për momentin, transmeton Anadolu.
Sipas CNN pas një telefonate me Putinin, Trump tha se këtë javë “këshilltarët e nivelit të lartë” nga të dy vendet do të takoheshin për të përgatitur një samit të mundshëm në Budapest të Hungarisë.
Ai shkroi në “Truth Social” se delegacioni amerikan do të udhëhiqej nga sekretari i Shtetit, Marco Rubio “së bashku me persona të tjerë të ndryshëm, që do të caktohen”. Megjithatë, një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë i tha CNN se takimi i pritur midis Rubios dhe ministrit të Jashtëm rus, Sergey Lavrov “është pezulluar për momentin”.
Nuk u dha menjëherë asnjë arsye për vonesën, megjithëse një burim tha se të dy palët kanë pikëpamje të ndryshme mbi një përfundim të mundshëm të luftës së Rusisë në Ukrainë.
“Presidenti Trump ka punuar vazhdimisht për të gjetur zgjidhje paqësore dhe diplomatike për t’i dhënë fund kësaj lufte të pakuptimtë dhe për të ndaluar vrasjet”, tha zëvendës sekretarja për mediat në Shtëpinë e Bardhë, Anna Kelly.
“Ai ka angazhuar me guxim palët në të gjitha anët dhe do të bëjë gjithçka që është në fuqinë e tij për të arritur paqen”, shtoi ajo.
Sipas një njoftimi të Departamentit të Shtetit të SHBA-së, Rubio dhe Lavrov zhvilluan bisedë telefonike të hënën dhe diskutuan mbi hapat e ardhshëm për të ndjekur telefonatën Trump-Putin të javës së kaluar.
Rubio theksoi rëndësinë e angazhimeve të ardhshme si një mundësi për Moskën dhe Washingtonin për të bashkëpunuar në avancimin e një zgjidhjeje të qëndrueshme të luftës Rusi-Ukrainë, në përputhje me vizionin e presidentit Trump.
Kremlini e përshkroi bisedën si konstruktive dhe u përqendrua në hapat e mundshëm konkretë për të zbatuar mirëkuptimet e arritura midis dy presidentëve. Një burim i njohur me bisedimet i tha CNN se pas telefonatës, zyrtarët amerikanë arritën në përfundimin se pozicioni rus nuk ka evoluar mjaftueshëm përtej qëndrimit të tij maksimalist.
Për momentin, Rubio nuk pritet të rekomandojë që takimi Trump-Putin të vazhdojë javën e ardhshme, megjithëse diskutime të mëtejshme midis dy diplomatëve mbeten të mundshme.
Samiti i fundit Trump-Putin u zhvillua më shumë se dy muaj më parë në Anchorage të Alaskës, duke zgjatur gati tre orë pa prodhuar një marrëveshje. Që atëherë, Trump i ka kërkuar Kievit dhe Moskës që “të ndalojnë luftën menjëherë”.