Sanchez hap fushatën në Tarragona: Spanja qeveriset nga Spanja, jo nga Uashingtoni, Tel Avivi apo Moska

Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez tha të shtunën se zgjedhjet e përgjithshme të 29 nëntorit do të tregojnë se Spanja qeveriset nga brenda vendit, dhe jo nga Uashingtoni, Tel Avivi, Buenos Airesi apo Moska, ndërsa u zotua t’i rezistojë ndikimit të së djathtës ekstreme ndërkombëtare.
Gjatë një aktiviteti elektoral në Tarragona, Sanchez mbrojti qëndrimet e qeverisë së tij në politikën e jashtme, si dhe kundërshtimin ndaj rritjes së shpenzimeve ushtarake.
“Më 29 nëntor, ne do t’u tregojmë atyre me votat tona se Spanja qeveriset nga Spanja, jo nga Uashingtoni, jo nga Tel Avivi, jo nga Buenos Aires, jo nga Moska, por nga Spanja”, tha ai.
“Ne nuk do të lejojmë që vendi ynë të bëhet shtylla e përparme ose oborri i së djathtës ekstreme ndërkombëtare”, shtoi ai.
Sanchez theksoi kundërshtimin e qeverisë së tij ndaj luftës në Iran dhe gjenocidit në Gaza, ndërsa riafirmoi mbështetjen e tij për shtetësinë palestineze dhe bashkëjetesën paqësore midis Izraelit dhe Palestinës.
Ai gjithashtu mbrojti vendimin e tij për të hedhur poshtë kërkesën e Presidentit të SHBA-së Donald Trump për të ndarë 5% të produktit të brendshëm bruto për shpenzimet e mbrojtjes, duke thënë se Spanja do të vazhdojë t’i japë përparësi arsimit, kujdesit shëndetësor, kujdesit social dhe pensioneve.
Kryeministri u zotua të vazhdojë t’i rezistojë të djathtës ekstreme, duke e përshkruar Spanjën si një “fener” që do të vazhdojë të frymëzojë botën.