Sekretari amerikan i shtetit: Hakmarrja e Iranit do të ishte “gabimi më i keq” i bërë ndonjëherë

Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, ka paralajmëruar Iranin se hakmarrja kundër forcave amerikane do të ishte “gabimi më i keq” që vendi ka bërë ndonjëherë, transmeton Anadolu.

“Ata janë plotësisht të cenueshëm. Ata nuk kontrollojnë hapësirën e tyre ajrore, ata nuk mund ta mbrojnë hapësirën e tyre ajrore. Ata as nuk mund t’i mbrojnë udhëheqësit e tyre”, tha Rubio për Fox News pas sulmeve shkatërruese të SHBA-së në objektet bërthamore iraniane.

SHBA-ja shënjestroi lokacionet bërthamore të Iranit me gjashtë bomba shkatërruese bunker të hedhura në objektin Fordo me bombardues të fshehtë B-2, së bashku me dhjetëra sulme me raketa lundrimi të lëshuara nga nëndetëset në objektet Natanz dhe Isfahan.

Rubio tha se Irani duhet të “zgjohet” dhe të ndjekë zhvillimin legjitim të energjisë bërthamore mbi programet e armëve. Ai tha se oferta bërthamore e SHBA-së mbetet në tryezë dhe se ata janë “të përgatitur të flasin me ta nesër dhe të fillojnë të punojnë për këtë”.

I pyetur për mbylljen e mundshme të Ngushticës së Hormuzit nga Irani, Rubio tha “do të jetë një tjetër gabim i tmerrshëm”.

Ai tha se kjo do të ishte “vetëvrasje ekonomike” për Iranin dhe i bëri thirrje qeverisë kineze të kontaktojë Teheranin për këtë çështje.

Aftësitë bërthamore u çmontuan

Më tej, Rubio pretendoi se Irani zotëronte “gjithçka” të nevojshme për armë bërthamore, duke përfshirë aftësinë e pasurimit, uraniumin shumë të pasuruar të mjaftueshëm për “nëntë deri në dhjetë bomba”, projektimin e armëve dhe sistemet e shpërndarjes.

“E tëra çfarë duhet të bëjnë është të kalojnë disa ditë duke e pasuruar atë nga 60 në 90 për qind”, tha ai.

Sekretari i shtetit gjithashtu e hodhi poshtë programin hapësinor të pretenduar të Iranit si një mbulesë për zhvillimin e raketave balistike ndërkontinentale të afta për të arritur Amerikën.

“Irani nuk do të shkojë në hënë”, tha Rubio, duke shpjeguar se programi synon të zhvillojë raketa me rreze të gjatë veprimi.

Pas sulmeve amerikane, Rubio tha se Irani nuk ka më infrastrukturë të armëve bërthamore në vend.

“Ata i kishin të gjitha në vend. Tani jo aq shumë”, tha ai.