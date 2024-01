Sekretari i jashtëm britanik: Duam që konflikti në Gaza të përfundojë sa më parë

Sekretari i Jashtëm britanik, David Cameron, tha se nuk duan që konflikti në Gaza të vazhdojë “për një moment të gjatë”, duke shprehur nevojën për një “pauzë të menjëhershme humanitare”, raporton Anadolu.

“Ne duam që ky konflikt të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur. Nuk duam që ai të zgjasë për një moment të gjatë, më shumë se ç’duhet”, tha Cameron në një panel në Forumin Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës.

Ai pohoi se pyetja e rëndësishme është nëse ka ndonjë mënyrë për ta kthyer atë pauzë në armëpushim të qëndrueshëm.

Por për këtë, pretendoi Cameron, do të duhej largimi i lidershipit të Hamasit nga Gaza, ku Izraeli ka vrarë më shumë se 24.000 njerëz që nga ofensiva e grupit palestinez më 7 tetor.

“Unë mendoj se kjo duhet të jetë qasja që ne përpiqemi ta kemi. Le të vendosim këtë pauzë, të marrim ndihmën dhe të nxjerrim pengjet, të kryejmë negociatat e pengjeve dhe të shohim nëse mund ta kthejmë atë në një armëpushim të qëndrueshëm”, tha ai.

Duke elaboruar pse theksoi termin “të qëndrueshëm”, Cameron vuri në dukje se vetëm ndalimi i luftimeve “nuk do të sjellë kurrë një zgjidhje me dy shtete”, pasi zgjidhja me dy shtete nuk mund të arrihet me Hamasin në Gaza me aftësinë për të lëshuar raketa kundër Izraelit.

Mbretëria e Bashkuar është përballur me kritika nga zërat dhe organizatat propalestineze për moskërkimin e një armëpushimi në Gaza.

Shtetet e Bashkuara kanë propozuar një Autoritet Palestinez të rigjallëruar për të marrë përgjegjësinë në Gaza pasi të përfundojë konflikti, duke bashkuar administratën e saj me Bregun Perëndimor.