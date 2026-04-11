Sekretari i Mbrojtjes: Dy anije amerikane kaluan Ngushticën e Hormuzit për neutralizimin e minave

Sekretari i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara, Pete Hegseth, ka bërë të ditur se dy anije luftarake amerikane, USS Frank E. Peterson (DDG 121) dhe USS Michael Murphy (DDG 112), kanë kaluar Ngushticën e Hormuzit dhe kanë operuar në Gjirin Arabik si pjesë e një misioni më të gjerë.
Sipas Pete Hegseth, ky mision ka për qëllim të sigurojë që ngushtica të jetë plotësisht e pastër nga mina detare, të cilat më herët dyshohet se janë vendosur nga Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC), duke garantuar sigurinë e lundrimit në këtë zonë strategjike.
Ai theksoi se operacioni është pjesë e përpjekjeve më të gjera për të ruajtur lirinë e lundrimit dhe stabilitetin në një nga korridoret më të rëndësishme detare për tregtinë globale të energjisë.
