Sekretari i Përgjithshëm i Ligës Botërore Islame takon shefen e tregtisë së OKB-së në Riad

Sekretari i Përgjithshëm i Ligës Botërore Islame, Sheikh Dr. Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa, është takuar në Riad me Sekretaren e Përgjithshme të Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin (UNCTAD), Rebeca Grynspan.
Takimi, i mbajtur të shtunën në kryeqytetin saudit, u përqendrua në çështje me interes të përbashkët, përfshirë bashkëpunimin në fushën e zhvillimit global, sfidat ekonomike dhe angazhimin ndërkombëtar. Palët diskutuan mundësitë për forcimin e bashkëpunimit në nisma që synojnë zhvillimin e qëndrueshëm dhe stabilitetin ekonomik global. /mesazhi