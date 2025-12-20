Sekretari i Përgjithshëm i Ligës Botërore Islame takon shefen e tregtisë së OKB-së në Riad

The Secretary-General of the Muslim World League Sheikh Dr. Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa met with the Secretary-General of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Rebeca Grynspan. (Supplied)

Sekretari i Përgjithshëm i Ligës Botërore Islame, Sheikh Dr. Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa, është takuar në Riad me Sekretaren e Përgjithshme të Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin (UNCTAD), Rebeca Grynspan.

Takimi, i mbajtur të shtunën në kryeqytetin saudit, u përqendrua në çështje me interes të përbashkët, përfshirë bashkëpunimin në fushën e zhvillimit global, sfidat ekonomike dhe angazhimin ndërkombëtar. Palët diskutuan mundësitë për forcimin e bashkëpunimit në nisma që synojnë zhvillimin e qëndrueshëm dhe stabilitetin ekonomik global. /mesazhi

