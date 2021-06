Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, zgjidhet për mandatin e dytë

Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara (OKB), Antonio Guterres, u emërua për një mandat të dytë në detyrë nga Asambleja e Përgjithshme, raporton Anadolu Agency (AA).

Duke folur në sallën e Asamblesë së Përgjithshme, Guterres reflektoi për “momentin solemn”, duke u thënë shteteve anëtare se “është thellësisht mirënjohës për besimin që më keni dhënë”.

“Ne jemi me të vërtetë në një udhëkryq me zgjedhje pasuese para nesh, paradigmat po zhvendosen, ortodoksitë e vjetra po rrotullohen dhe ne po shkruajmë historinë tonë me zgjedhjet që bëjmë tani. Mund të vazhdojë në dy kahje: të ketë prishje dhe të ketë kriza të përhershme, ose të tejkalohet dhe të ketë perspektivë për një të ardhme më të gjelbër, më të sigurt dhe më të mirë për të gjithë”, tha ai.

Guterres do të fillojë mandatin e tij të dytë pesë vjeçar më 1 janar 2022. Ish-kryeministri portugez u zgjodh nga asambleja për të pasuar Ban Ki-moon-in në tetor të vitit 2016.

Presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, Volkan Bozkir, përgëzoi Guterres-in për rizgjedhjen e tij, duke thënë: “Unë mirëpres mbështetjen e fortë universale nga shtetet anëtare për riemërimin tuaj dhe i nxis të gjitha shtetet anëtare të vazhdojnë t’ju fuqizojnë për të drejtuar këtë Organizatë për të përmbushur nevojat e atyre që ne u shërbejnë”.

Mandati i dytë i Guterres-it përfundon më 31 dhjetor 2026. /aa