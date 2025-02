Sekuestrohen materiale të katër OJQ-ve në Serbi përftuese nga fondet e USAID-it

Pas akuzave të drejtorit të FBI-së për keqpërdorim të fondeve të USAID-it, prokuroria e Beogradit po heton punën e disa organizatave joqeveritare.

Sot në mëngjes, me urdhër të Departamentit Special për Luftimin e Korrupsionit të Prokurorisë së Lartë Publike në Beograd, policia ka hyrë në zyrat e disa organizatave joqeveritare për të mbledhur dëshmi për keqpërdorime të mundshme të fondeve të USAID-it, transmeton RTS .

Tani për tani, siç thonë ata, është duke u kontrolluar puna e KRRTRSH-së dhe Nismës Qytetare.

Kryeprokurori publik i Prokurorisë Publike të Beogradit, Nenad Stefanoviq, deklaroi se është urdhëruar që të sekuestrohet i gjithë dokumentacioni në lidhje me donacionet e USAID-it nga katër organizata joqeveritare në Serbi, si dhe të kryhen intervista me personat përgjegjës të atyre OJQ-ve lidhur me rrethanat e shpenzimit të fondeve dhe shpenzimeve të fondeve nga USAID-i për të informuar donatorët për shpenzimin e synuar të atyre fondeve.