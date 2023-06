Senatorja Thorpe: Parlamenti australian nuk është i sigurt për gratë

Senatorja australiane Lidia Thorpe në një prononcim sot tha se ndërtesa e Parlamentit është e pasigurt për gratë, transmeton Anadolu.

Një ditë më parë, senatorja e pavarur Thorpe akuzoi senatorin liberal David Van për sulm seksual ndaj saj. Megjithatë, sot ndërsa fliste në Senat, ajo tërhoqi akuzat e saj.

“Dje për komentet e mia në lidhje me senatorin. Më pas m’u desh t’i tërhiqja sepse rregullat e Senatit nuk lejojnë të flisni për karakterin e dikujt”, tha Thorpe në deklaratën e saj në Senat, të transmetuar nga “Canberra Times”.

Thorpe shtoi se kur filloi si senatore e re, ajo përjetoi komente seksuale dhe u propozua në mënyrë të papërshtatshme nga burra të pushtetshëm. “Një burrë më ndoqi dhe më mbylli në një shkallë. Pjesa më e madhe e kësaj u dëshmua nga stafi dhe kolegët deputetë”, tha ajo pa zbuluar emrin e askujt dhe kur ndodhi.

Thorpe ka qenë senatore e Victorias që nga viti 2020 dhe ishte senatorja e parë aborigjine nga ky shtet.

Më herët, ajo ishte pjesë e të Gjelbërve Australianë. Megjithatë, në shkurt të vitit 2023 ajo u largua nga partia e saj për shkak të mosmarrëveshjes në propozimin për Zërin e Indigjenëve në Parlament, një organ këshillimor i Parlamentit dhe qeverisë.

“Unë nuk e bëra publike incidentin në atë kohë. Për shkak se ishte gjatë kohës kur Brittany Higgins kishte bërë publike përvojën e saj në këtë ndërtesë, nuk doja të shmangia vëmendjen nga përvoja e Britney dhe guximi i saj për ta çuar çështjen përpara”, tha ajo.

Në vitin 2021, Higgins pretendoi se ajo ishte sulmuar seksualisht nga një koleg brenda zyrës së një ministri të lartë të qeverisë në vitin 2019.

Pas akuzave të Higgins, mijëra gra mbajtën protesta në Australi duke kërkuar mbrojtje më të mirë për gratë në vendin e punës. Lajmi ngjalli shqetësim dhe debat të gjerë në lidhje me trajtimin dhe ngacmimin e grave në Dhomën e Parlamentit Australian.

Më vonë, kryeministri i atëhershëm Scott Morrison i kërkoi falje Higgins për mënyrën se si u trajtua fillimisht ankesa e saj për përdhunim. Thorpe kërkoi të përmirësohet siguria e Parlamentit, të vendosen kamera në korridore dhe të konsultohen gratë që punojnë në ndërtesën e Parlamentit për masat që duhen marrë.

Ajo njoftoi se nuk do të marrë asnjë masë ligjore ndaj senatorit por do të vazhdojë të shprehet kundër abuzimeve dhe ngacmimeve që ndodhin në godinën e Parlamentit.

“Kjo është zgjedhja ime. Unë dua të përqendrohem në sigurinë e këtij vendi për të gjithë”, theksoi Thorpe.

Senatori Van hodhi poshtë akuzat e saj, duke thënë: “Unë i hedh poshtë ato, thjesht nuk është e vërtetë”.

