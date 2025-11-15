Serbia, marrëveshje sekrete me dhëndrin e Trump-it

Qeveria serbe krijoi fshehurazi një sipërmarrje të përbashkët me dhëndrin e Donald Trump, Jared Kushner, në shkurt 2024 për të ndërtuar hotele, apartamente dhe një kompleks muzeal në Beograd.
Sipas Guardian, qeveria serbe ka krijuar një sipërmarrje të përbashkët që merret me zhvillimin e pasurive të paluajtshme, dhe është në pronësi të plotë të Kushner-it.
Sipas planit, kompania pritet të shembë ndërtesat ekzistuese deri në majin e ardhshëm (2026), sipas dokumenteve të rrjedhura, me qëllim ndërtimin e një kompleksi hotelier.
Sipas marrëveshjes së publikuar nga Radar, shteti i Serbisë ishte i detyruar të hiqte shenjën kulturore të kompleksit dhe të përfundonte prishjen e ndërtesave ekzistuese “në një mënyrë të kënaqshme” për kompaninë e Kushner-it, Atlantic Incubation.
Nëse Serbia nuk arrin të përmbushë afatin e majit të ardhshëm për të përgatitur vendin për ndërtim, kompania amerikane mund ta ndërpresë kontratën “sipas gjykimit të saj të vetëm” dhe të kërkojë një shumë të konsiderueshme të kostove të ndërprerjes, thuhet në dokumentin e publikuar.
Marrëveshja parashikon një kontratë qiraje 99-vjeçare të tokës, me mundësinë e konvertimit të kontratës së qirasë në pronësi të plotë. Miratimi i një ligji të posaçëm i ka dhënë një fokus të ri demonstratave studentore njëvjeçare kundër korrupsionit, të cilat shkaktuan fillimisht shembjen e stacionit të trenit në Novi Sad.
Këtë javë, protestuesit formuan një zinxhir njerëzor dhe vizatuan një vijë të kuqe rreth kompleksit të selisë, në një përpjekje për të ndaluar shitjen e vendit për atë që thuhet se është planifikuar si një kompleks hoteli, apartamenti dhe muzeu.
Përveç rëndësisë së tij historike si vendi i një bombardimi të NATO-s gjatë luftës së Kosovës, ai kishte status të mbrojtur si vepra e vetme në Beograd nga arkitekti i famshëm modernist jugosllav Nikola Dobroviç.
Miratimi i një ligji të posaçëm që përshpejton projektin Kushner vjen ndërsa qeveria serbe e Aleksandar Vuçiç kërkon të fitojë favorin e administratës Trump pasi Uashingtoni vendosi sanksione ndaj kompanisë kombëtare të naftës NIS, për shkak të aksioneve të saj shumicë në Gazprom dhe Gazprom Neft të Rusisë.
Sanksionet hynë në fuqi muajin e kaluar, duke ndërprerë rrjedhën e naftës bruto në rafineritë e NIS, të cilat pritet të mbarojnë rezervat e naftës deri në fund të këtij muaji.
Ndërkohë, pas një viti protestash, qeveria në Beograd ka kërcënuar të mbyllë pjesën më të madhe të mediave të pavarura të mbetura në vend. Të mërkurën, ministri i Informacionit Boris Bratina kërcënoi kanalin privat të lajmeve N1, rrjetin televiziv Nova dhe radion shtetërore pro-demokracisë amerikane Radio Free Europe, të cilën administrata Trump po përpiqet ta mbyllë.
Bratina tha se stacionet “nuk duhet të jenë në transmetim në territorin e vendit”, duke marrë kritika nga Komisioni Evropian. Një zëdhënës i komisionit i tha N1 se media e pavarur është “një shtyllë kyçe e demokracisë evropiane”.
Ministria e Jashtme serbe dhe kompania e investimeve ombrellë e Kushner-it, Affinity Partners, u kontaktuan për koment mbi marrëveshjen, e cila u raportua nga Radar. /tesheshi