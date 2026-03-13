Sharif shpreh “mbështetjen e plotë” të Pakistanit për Arabinë Saudite në takimin me princin e kurorës

Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, shprehu “solidaritetin dhe mbështetjen e plotë” të vendit të tij për Arabinë Saudite gjatë një takimi me Princin e Kurorës Mohammed bin Salman në Xheda, thuhet në një deklaratë zyrtare, transmeton Anadolu.
Sharif mbërriti në qytetin saudit të enjten, një ditë pasi foli në telefon me Presidentin iranian, Masoud Pezeshkian, mes tensioneve në rritje pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt.
Gjatë një takimi të kufizuar, të dy udhëheqësit zhvilluan një “shkëmbim të thellë pikëpamjesh” mbi zhvillimet rajonale dhe ranë dakord të punojnë së bashku për paqe dhe stabilitet, tha Mosharraf Zaidi, një zëdhënës i kryeministrit pakistanez.
“Pakistani do të qëndrojë gjithmonë fort me Mbretërinë e Arabisë Saudite dhe do të përpiqet për dëshirën e tyre të ndërsjellë për paqe në rajon”, tha Sharif.
Pakistani dhe Arabia Saudite nënshkruan një pakt mbrojtjeje të ndërsjellë në shtator, duke u zotuar se një sulm ndaj një vendi do të trajtohej si një sulm ndaj të dyve.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar ndërsa Teherani ka synuar Izraelin dhe bazat e lidhura me SHBA-në në Jordani, Irak dhe vendet e Gjirit, ndërsa SHBA-të dhe Izraeli vazhdojnë fushatën e tyre ushtarake kundër Iranit, e cila ka vrarë rreth 1.300 njerëz, përfshirë Udhëheqësin Suprem të vendit, Ali Khamenei.
Gjatë telefonatës së tij me Sharif të mërkurën, presidenti iranian tha se e vetmja mënyrë për t’i dhënë fund konfliktit të vazhdueshëm midis SHBA-së, Izraelit dhe Iranit është përmes njohjes së “të drejtave legjitime” të vendit të tij dhe garancive të forta ndërkombëtare kundër “agresionit të ardhshëm”.