SHBA, dënohen me nga 30 vjet burg vëllezërit Alexander për trafikim seksual

Tre vëllezër, mes tyre dy agjentë të njohur të pasurive të paluajtshme luksoze, u dënuan secili me nga 30 vjet burg për organizimin e një skeme shumëvjeçare të trafikimit seksual dhe abuzimit seksual, që kishte në shënjestër gra dhe të mitur, njoftoi të martën Departamenti amerikan i Drejtësisë, transmeton Anadolu.
Gjykatësja federale amerikane Valerie Caproni dënoi Tal Alexander, 40 vjeç, dhe binjakët Oren dhe Alon Alexander, 39 vjeç, në gjykatën federale në Manhattan, pas shpalljes së tyre fajtorë për disa vepra penale seksuale federale.
Secili prej vëllezërve u dënua gjithashtu me 10 vjet lirim nën mbikëqyrje pas përfundimit të dënimit me burg. Të tre u shpallën fajtorë për të gjitha akuzat më 9 mars, pas një gjyqi gjashtëjavor, përfshirë akuzat për komplot për kryerjen e trafikimit seksual.
Sipas provave të paraqitura gjatë gjyqit, vëllezërit bashkëpunuan me njëri-tjetrin dhe me persona të tjerë, të paktën nga viti 2008 deri në vitin 2021, për t’u hedhur drogë grave të shumta, për t’i sulmuar seksualisht dhe për t’i përdhunuar.
Oren dhe Tal Alexander shfrytëzuan pozitën e tyre në industrinë e pasurive të paluajtshme luksoze si dhe lidhjet e tyre shoqërore dhe financiare në New York dhe Miami, për të krijuar mundësi për të vënë në shënjestër gratë, thanë prokurorët.
Vëllezërit dhe bashkëpunëtorët e tyre rekrutonin gra përmes rrjeteve sociale, aplikacioneve të takimeve, takimeve personale dhe organizatorëve të festave. Viktimave u ofroheshin udhëtime luksoze, akomodim dhe qasje në festa ekskluzive, përpara se të dërgoheshin në vende private.
Prokurorët thanë se vëllezërit u hidhnin fshehurazi substanca qetësuese në pijet e disa grave, duke u dëmtuar aftësinë për të lëvizur, për të folur dhe për të kujtuar si dhe duke i penguar të rezistonin ose të largoheshin. Në disa raste, viktimat mbaheshin fizikisht të kufizuara ndërsa njëri ose disa prej vëllezërve i sulmonin seksualisht, pavarësisht britmave dhe kërkesave të tyre të qarta që të ndalonin.
Sipas Departamentit të Drejtësisë, skema përfshinte edhe gra me të cilat vëllezërit ishin njohur në bare, klube nate dhe ngjarje shoqërore. “Alon, Oren dhe Tal Alexander janë trafikantë seksualë të dënuar dhe përdhunues serialë”, tha në një deklaratë prokurori amerikan Jamie McDonald.
McDonald tha se ata kishin përdorur “karrierën dhe statusin e tyre shoqëror për të fshehur rrezikun që përbënin” dhe vlerësoi viktimat që dolën publikisht me dëshmitë e tyre. Gjatë seancës së dhënies së dënimit, të tre vazhduan të mohonin se u kishin hedhur drogë grave, i kishin përdhunuar ose i kishin trafikuar.