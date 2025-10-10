SHBA dërgon 200 trupa për të mbështetur armëpushimin në Gaza

Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë rreth 200 trupa për të ndihmuar në mbështetjen dhe monitorimin e marrëveshjes së armëpushimit në Rripin e Gazës, sipas burimeve zyrtare amerikane.
Zyrtarë të administratës së Trump kanë konfirmuar se trupat amerikane nuk do të hyjnë në enklavën palestineze, por do të jenë pjesë e një task-force ndërkombëtare që përfshin përfaqësues nga ushtria e Egjiptit, Katari, Turqia dhe ndoshta Emiratet e Bashkuara Arabe.
Reuters raporton se trupat amerikane do të formojnë bërthamën e kësaj force dhe do të punojnë për ngritjen e një qendre të përbashkët kontrolli për të koordinuar me forcat izraelite dhe shmangur përplasjet.
Vendndodhja e saktë e trupave pritet të përcaktohet në ditët në vijim. /mesazhi