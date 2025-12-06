SHBA dhe Ukraina diskutojnë për hapat drejt “paqes së qëndrueshme” ndërsa lufta afrohet në vitin e katërt

SHBA-ja dhe Ukraina kanë zhvilluar raundin e gjashtë të bisedimeve brenda dy javësh, duke kërkuar një rrugë të besueshme drejt përfundimit të luftës me Rusinë, e cila po hyn në vitin e saj të katërt.
Sipas Departamentit të Shtetit, emisari i posaçëm amerikan Steven Witkoff dhe këshilltari jozyrtar i presidentit Donald Trump, Jared Kushner, u takuan për dy ditë me zyrtarë të lartë ukrainas, përfshirë sekretarin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes, Rustem Umerov, dhe shefin e Shtabit të Përgjithshëm, Andriy Hnatov.
Bisedimet u fokusuan në “krijimin e një rruge të besueshme drejt një paqeje të qëndrueshme dhe të drejtë në Ukrainë”.
Umerov theksoi se prioritet i Ukrainës mbetet një marrëveshje që:
- garanton pavarësinë dhe sovranitetin e vendit,
- siguron sigurinë e qytetarëve,
- krijon bazë të qëndrueshme për një të ardhme demokratike dhe të begatë.
Bisedime të ndërlidhura me takimet SHBA–Rusi
Pikat e diskutimit përfshinë edhe rezultatet e takimeve të fundit të SHBA-së me zyrtarë rusë dhe hapat e mundshëm drejt përfundimit të konfliktit. Të dy palët diskutuan gjithashtu mbi kapacitetet parandaluese të nevojshme për të mbështetur paqen afatgjatë dhe ranë dakord për një kornizë të ardhshme sigurie.
SHBA dhe Ukraina nënvizuan se çdo përparim varet nga “gatishmëria e Rusisë për të treguar angazhim serioz ndaj paqes afatgjatë, përfshirë hapa të qartë drejt de-përshkallëzimit dhe ndërprerjes së vrasjeve.”
Palët do të mblidhen sërish të shtunën për të vazhduar negociatat. /mesazhi