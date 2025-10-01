SHBA, ekzekutohet një burrë 64-vjeçar për një vrasje që e kishte kryer 35 vjet më parë

Një burrë 64-vjeçar i dënuar me vdekje për një vrasje që kreu 35 vjet më parë në Florida sot është ekzekutuar, transmeton Anadolu.
Sipas NBC News, Victor Tony Jones i qëlloi për vdekje pronarët gjatë një grabitjeje në vendin e tij të punës në vitin 1990.
I kapur i plagosur në vendngjarje, Jones u dënua për dy akuza për vrasje të shkallës së parë dhe grabitje të armatosur në vitin 1993 dhe u dënua me vdekje.
Jones u ekzekutua me injeksion vdekjeprurës në Burgun Shtetëror të Floridës, duke e çuar numrin e personave të ekzekutuar në Florida këtë vit në 13.
Ky vit shënoi numrin më të lartë të ekzekutimeve në Florida që nga rivendosja e dënimit me vdekje në vitin 1976. Ai gjithashtu u bë shteti me më shumë ekzekutime në SHBA këtë vit.
Në të gjithë SHBA-në, 34 persona janë ekzekutuar deri më tani këtë vit, me të paktën 8 të tjerë të planifikuar deri në fund të vitit.