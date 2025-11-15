SHBA i kërkon UAE-së armëpushim humanitar në Sudan

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, i ka bërë thirrje Emirateve të Bashkuara Arabe për të arritur një “armëpushim humanitar” në Sudan gjatë një bisede me Zëvendëskryeministrin dhe Ministrin e Jashtëm Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Rubio theksoi rëndësinë e ndalimit të dhënies së armëve për Forcat e Shpejta të Mbështetjes (RSF), ndërsa situata humanitare për civilët përkeqësohet.
Biseda përfshiu gjithashtu diskutime mbi zbatimin e planit 20-pikësh për armëpushim në Gaza dhe forcimin e marrëdhënieve strategjike SHBA-UAE. Konflikti në Sudan, mes ushtrisë dhe RSF që nga prilli 2023, ka shkaktuar të paktën 40,000 të vdekur dhe 12 milion të zhvendosur. RSF ka marrë kontrollin e pesë shteteve të Darfurit, duke përfshirë kryeqytetin El-Fasher, ku janë raportuar vrasje masive dhe mizori ndaj civilëve. /mesazhi