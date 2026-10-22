SHBA-ja dhe Izraeli zhvillojnë plane për sulme të reja ndaj Iranit

Ushtria amerikane dhe ajo izraelite kanë hartuar plane për sulme të reja kundër Iranit pas zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA, ndërsa përgatitjet po përparojnë për një fushatë të mundshme të shkurtër, por intensive, raportoi të mërkurën gazeta “The New York Times”, transmeton Anadolu.
Duke cituar zyrtarë amerikanë dhe persona të tjerë të informuar mbi diskutimet, gazeta raportoi se të dy ushtritë kanë shtuar stërvitjet, përfshirë fluturimet mbi Irak për të praktikuar manovrat e sulmit. Objektivat e mundshme mund të përfshijnë objektet bërthamore të Iranit, arsenalin e raketave dhe dronëve si dhe infrastrukturën energjetike.
Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth u takua me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Izrael këtë javë për të diskutuar sulme të reja të mundshme. Planet për të synuar programin bërthamor të Iranit mund të përfshijnë një sulm në malin Pickaxe, një vendndodhje thellësisht nën tokë.
Raporti vuri në dukje se është shumë larg të qenit i sigurt që Trumpi do të miratojë sulmet, duke vënë në dukje se ai ka vënë veton vazhdimisht planeve për t’u rikthyer në luftime të mëdha këtë vit. Më parë këtë muaj, Trumpi tha se SHBA-ja nuk do ta sulmojë Iranin para zgjedhjeve të mesmandatit sepse të dy palët janë të angazhuar në “diskutime produktive”.
Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë i tha gazetës se administrata nuk komenton mbi planet ushtarake “që mund të ekzistojnë ose jo”, duke shtuar se Trumpi po i mban të gjitha opsionet në tryezë për të siguruar që Irani të mos mund të pajiset me armë bërthamore.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftë kundër Iranit më 28 shkurt, duke e shtyrë Teheranin të përgjigjet me sulme me raketa dhe dronë në rajon dhe në mënyrë efektive të mbyllë Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe për furnizimet globale me energji.
Një memorandum mirëkuptimi i nënshkruar në qershor nga SHBA-ja dhe Irani pas ndërmjetësimit të Pakistanit dhe Katarit ka ngecur që atëherë për shkak të mosmarrëveshjeve, përfshirë edhe ato për lundrimin në ngushticë.