SHBA-ja dhe Venezuela negociojnë marrëveshje për praninë e trupave amerikane

Administrata e presidentit Donald Trump po negocion një marrëveshje ushtarake me Venezuelën, e cila mund të hapë rrugën për një prani të mundshme afatgjatë të trupave amerikane në këtë vend, transmeton Anadolu.
Zyrtarë amerikanë për gazetën The New York Times thanë në kushte anonimiteti se Departamenti i Shtetit, i udhëhequr nga sekretari i Shtetit, Marco Rubio, po zhvillon bisedime me zyrtarët venezuelasë për një marrëveshje mbi statusin e forcave (SOFA).
Sipas raportimit, marrëveshja do të krijonte një “kornizë ligjore” që forcat amerikane të kryenin aktivitete të dakorduara nga të dyja palët, përfshirë vizita të anijeve, trajnime, stërvitje ushtarake dhe ndihmë humanitare.
Raportohet se hollësitë e një pranie të mundshme ushtarake amerikane, përfshirë numrin e trupave dhe vendndodhjet e tyre, do të përcaktoheshin përmes marrëveshjeve të ardhshme.
Megjithatë, një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit citohet të ketë thënë se diskutimet për krijimin e bazave ushtarake amerikane në Venezuelë janë “ende shumë larg”, duke shtuar se aktualisht nuk ka bisedime për këtë çështje.
Më 3 janar, SHBA-ja kreu një operacion ushtarak në Venezuelë, gjatë të cilit kapi presidentin Nicolas Maduro dhe bashkëshorten e tij, Cilia Flores. Trump deklaroi se administrata e tij do të “drejtonte” Venezuelën dhe asetet e saj të naftës gjatë një periudhe tranzicioni.
Më 5 janar, zv/presidentja e atëhershme, Delcy Rodriguez, u betua si presidente e përkohshme para Asamblesë Kombëtare, dy ditë pas kapjes së Maduros.