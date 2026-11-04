SHBA-ja mund të dislokojë një tjetër sistem Patriot në Izrael

Një valë e re fluturimesh të avionëve transportues ushtarakë amerikanë drejt Izraelit lë të kuptohet se Washingtoni mund të jetë duke u përgatitur për të dislokuar një bateri shtesë të sistemit të mbrojtjes ajrore Patriot, transmeton Anadolu.
Sipas vëzhgimeve të bëra përmes gjurmimit të fluturimeve nga burime të hapura, të paktën gjashtë avionë transportues C-17A Globemaster III të Forcave Ajrore të SHBA-së, të ngarkuar me pajisje të mbrojtjes ajrore, kanë nisur një valë të dytë fluturimesh nga aeroporti ushtarak Biggs, në bazën Fort Bliss në Teksas, drejt bazës ajrore Ovda në jug të Izraelit.
Sipas vëzhgimeve, lëvizjet e fundit u regjistruan sot, pas tetë fluturimeve të avionëve C-17 që mbërritën në bazën ajrore Ovda javën e kaluar.
Sipas informacioneve nga burimet e hapura të inteligjencës, pas përfundimit të udhëtimit nga grupi i dytë, numri i përgjithshëm i fluturimeve C-17 nga Biggs drejt Ovdas pritet të arrijë në 16.
Përmasat e këtij operacioni të transportit ajror mund të tregojnë për dislokimin e një baterie të plotë të sistemit të mbrojtjes ajrore Patriot dhe jo të një pakete minimale angazhimi (MEP), e cila përbëhet nga një kontingjent i aftë për të kryer operacione të mbrojtjes ajrore dhe kundër raketave në çdo pikë të zonës së përgjegjësisë së Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), brenda një afati maksimal prej 96 orësh.
Fluturimet e fundit pasuan përgatitjet e mëtejshme në aeroportin ushtarak Biggs, nga ku një tjetër avion C-17, me shenjën identifikuese REACH 324, u nis dje drejt Aeroportit Ndërkombëtar Gander në Kanada.
Kjo lëvizje ishte e ndarë nga tetë fluturimet e mëparshme drejt Izraelit dhe la të kuptohej se mund të ishte duke u përgatitur një tjetër dislokim i sistemeve Patriot.
Gjurmimi i fluturimeve përmes burimeve të hapura regjistroi gjithashtu lëvizje të tjera të avionëve transportues ushtarakë amerikanë në Lindjen e Mesme dhe Evropë.
Avionët C-17 të stacionuar në bazën ajrore Al Udeid në Katar që nga fillimi i luftës u nisën më 1 nëntor drejt bazave ajrore Ramstein dhe Spangdahlem në Gjermani.
Një tjetër avion C-17 fluturoi të martën nga aeroporti ushtarak Pope në Karolinën e Veriut drejt bazës ajrore Ali Al Salem në Kuvajt.
Dy avionë të tjerë u nisën nga baza kuvajtiane drejt bazës ajrore Davis-Monthan në Arizona.
Ndërkohë, ushtria amerikane vazhdoi të tërhiqte pajisjet mbështetëse nga baza ajrore RAF Fairford në Mbretërinë e Bashkuar, ku dy avionë C-17 u nisën brenda një periudhe 48-orëshe.
Njëri prej avionëve fluturoi drejt bazës ajrore Ellsworth në Dakotën e Jugut, ndërsa tjetri u drejtua për në bazën e Gardës Kombëtare Ajrore Pease në New Hampshire.
Gjithashtu u regjistruan edhe dy fluturime të Marinës amerikane drejt bazës ajrore Al Minhad në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Megjithëse këto lëvizje tregojnë për një operacion të konsiderueshëm të transportit ajror ushtarak amerikan, që përfshin Izraelin dhe rajonin më të gjerë të Lindjes së Mesme, dislokimi i një baterie të plotë të sistemit Patriot ende nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur.