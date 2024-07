SHBA, mbi 26 mijë të evakuuar për shkak të zjarreve në Kaliforni

Më shumë se 26 mijë persona janë evakuuar për shkak të zjarreve që shpërthyen në rajonin Butte të Kalifornisë në SHBA në fillim të javës, transmeton Anadolu.

Sipas lajmit të CBS-së, zyra e sherifit rajonal tha se për shkak të zjarrit që filloi më 2 korrik është vendosur që të evakuohen më shumë se 26 mijë persona.

Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, njoftoi se në rajon u shpall “gjendje e jashtëzakonshme”.

Departamenti i Pyjeve dhe Mbrojtjes nga Zjarri në Kaliforni bëri të ditur se tetë zjarrfikës u lënduan nga zjarri, shkaku i të shpërthimit të të cilit ende nuk dihet.

Crews have slowed the spread of the Thompson Fire in Butte County, but an estimated 26,000 residents remain displaced as firefighters toil under extreme heat to keep flames from reaching more homes. https://t.co/4zeWmj5Z4Z pic.twitter.com/evcL0P4ncj

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) July 4, 2024