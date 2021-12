SHBA, miratohet përdorimi urgjent i ilaçit oral të Pfizer-it kundër COVID-19

Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave (FDA) ka dhënë miratimin për “përdorimin urgjent” për ilaçin oral të zhvilluar nga kompania farmaceutike amerikane Pfizer kundër koronavirusit (COVID-19), transmeton Anadolu Agency (AA).

Në një deklaratë nga FDA thuhet se medikamenti i miratuar për përdorim urgjent është metoda e parë e trajtimit oral kundër COVID-19.

Në deklaratë thuhet se ilaçi është i sigurt dhe do të jetë mjet i rëndësishëm në uljen e shtrimeve në spital dhe vdekjeve.

Ilaçi, i cili do të shitet me recetë me emrin “Paxlovid”, do të përdoret në trajtimin e pacientëve me rrezik të lartë mbi 12 vjeç.

Ilaçi oral do të duhet të merret menjëherë pas diagnozës së COVID-19 dhe në pesë ditët e para kur fillojnë të shfaqen simptomat.

Ndryshe, më 16 nëntor, Pfizer aplikoi në FDA për ilaçin e zhvilluar kundër COVID-19 për t’u përdorur në trajtimin e pacientëve me rrezik të mesëm dhe të lartë dhe vetëm atyre që nuk janë vaksinuar.

Kompania farmaceutike amerikane kishte njoftuar se ilaçi i saj ul shtrimin në spital dhe normat e vdekjeve me 89 për qind te pacientët me rrezik të mesëm dhe të lartë.

Merck, një tjetër kompani farmaceutike amerikane, kishte aplikuar në FDA për miratimin e përdorimit urgjent për ilaçin që zhvilloi kundër COVID-19 më 11 tetor.

Britania ishte vendi i parë që miratoi përdorimin e ilaçit “Molnupiravir” të prodhuar nga Merck.

Merck kishte njofutar se Molnupiravir redukton rrezikun e shtrimit në spital dhe vdekjes me 50 për qind te njerëzit e sapoinfektuar nga virusi.