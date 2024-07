SHBA njofton ndihmë shtesë të sigurisë për Ukrainën

Pentagoni ka njoftuar ndihmë shtesë të sigurisë për të përmbushur nevojat kritike të sigurisë dhe mbrojtjes së Ukrainës, transmeton Anadolu.

“Kjo përfshin autorizimin e një pakete të Autoritetit të Tërheqjes Presidenciale (PDA) me vlerë deri në 150 milionë dollarë për t’i ofruar Ukrainës aftësitë kryesore, duke përfshirë interceptorë shtesë të mbrojtjes ajrore, artileri dhe të tjera, si dhe armë antitank”, njoftoi Pentagoni.

Siç theksohet në njoftim, Pentagoni njoftoi një “paketë të rëndësishme” të interceptorëve të mbrojtjes ajrore duke përdorur përafërsisht 2.2 miliardë dollarë në fondet e Iniciativës së Ndihmës për Sigurinë e Ukrainës (USAI).

“Ky financim do të përdoret për blerjen e interceptorëve për sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot dhe NASAMS për Ukrainën”, tha Pentagoni ndër të tjera.

Në një takim me homologun e tij ukrainas, Rustem Umerov, sekretari amerikan i mbrojtjes, Lloyd Austin, dje tha se SHBA-ja “së shpejti” do të njoftojë një paketë të re ndihme për Ukrainën me vlerë mbi 2.3 miliardë dollarë.