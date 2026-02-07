SHBA përgatitet të tërhiqet nga al-Shaddadi teksa avancon qeveria siriane

Shtetet e Bashkuara po përgatiten të tërhiqen nga zona e al-Shaddadit në verilindje të Sirisë, ndërsa forcat e qeverisë siriane po avancojnë në këtë rajon.
SHBA-ja kishte ngritur një bazë ajrore në bashkëpunim me Forcat Demokratike Siriane (SDF), të udhëhequra nga kurdët, pasi qyteti ishte marrë nga grupi i armatosur ISIL. Prej asaj kohe, al-Shaddadi ka shërbyer si qendër koordinimi dhe logjistike për operacionet kundër qelizave të mbetura të ISIL-it.
Sipas raportimeve, zhvillimet e fundit në terren dhe përparimi i qeverisë siriane po ndikojnë në rishikimin e pranisë ushtarake amerikane në këtë zonë.
Lajmi raportohet nga korrespondentja e Al Jazeera-s, Teresa Bo. /mesazhi