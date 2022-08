SHBA – Senati amerikan aprovon ligjin për shëndetin, taksat dhe klimën

Demokratët në Senatin amerikan parashtruan ligjin e tyre të vonuar për shëndetin, taksat dhe klimën pas disa muajsh pasigurie nëse legjislacioni kryesor mund të miratohej përpara zgjedhjeve afatmesme në Shtetet e Bashkuara.

Senati votoi përgjatë linjave partiake, 50-50, për të nisur debatin mbi masën, me nënpresidenten Kamala Harris që prishi barazimin si presidente e Senatit.

Demokratët po e miratojnë projektligjin duke përdorur një procedurë të quajtur pajtim, e cila nuk lejon pengimin e republikanëve.

“Ky është një nga projektligjet më gjithëpërfshirëse dhe me ndikim që Kongresi ka parë në dekada,” tha udhëheqësi i shumicës në Senat, Charles E. Schumer.

“Do të ulë inflacionin. Do të ulë kostot e barnave me recetë. Do të luftojë ndryshimet klimatike. Do të mbyllë boshllëqet e taksave dhe do të reduktojë deficitin. Do të ndihmojë të gjithë qytetarët e këtij vendi dhe do ta bëjë Amerikën një vend shumë më të mirë”, shtoi ai.

Projektligji do të lejojë qeverinë federale të fillojë negocimin e çmimeve të barnave, do të krijojë stimuj dhe grante për të luftuar krizën klimatike, dy nga prioritetet kryesore të politikës që demokratët shpresojnë të kryejnë këtë vjeshtë.

Për demokratët e Kongresit dhe Presidentin Joe Biden, kjo do të shënonte një pikë të mirëpritur legjislative. /atsh