SHBA të shqetësuara për vazhdimin e gjenocidit në Gaza

Deklaratat e fundit të Donald Trump për një marrëveshje armëpushimi tregojnë se Uashingtoni po bëhet gjithnjë e më i shqetësuar për vazhdimin e luftës së Izraelit në Gaza, tha analisti Rami Khouri nga Universiteti Amerikan i Bejrutit.
Sipas tij, arsyeja kryesore nuk lidhet me respektimin e ligjit humanitar, por me frikën e SHBA-së se po humbet ndikimin global, ndërsa rivalët si Kina po përfitojnë nga pasojat politike të luftës.
“Amerikanët duan t’i japin fund këtij gjenocidi, por nuk dinë si ta bëjnë, sepse janë pjesë e tij,” shtoi Khouri, duke theksuar se SHBA po përpiqet të luajë rolin e ndërmjetësit, mbështetësit të gjenocidit dhe agjentit të pasurive të paluajtshme njëkohësisht. /mesazhi