Shefi i diplomacisë izraelite pretendon përparim në marrëveshjen e shkëmbimit të pengjeve me Hamasin

Ministri i Punëve të Jashtme i Izraelit, Gideon Sa’ar, ka pretenduar se ekzistojnë indikacione për përparim në një marrëveshje të mundshme shkëmbimi pengjesh me grupin palestinez Hamas, transmeton Anadolu.

“Ka indikacion në lidhje me një armëpushim me Hamasin. Ne mund të shohim një shkallë më të madhe fleksibiliteti nga ana e tyre. Sipas mendimit tim, ne do ta dimë në ditët në vijim. Shpresoj se do të ketë sukses për të ecur përpara”, tha Sa’ar në një konferencë të organizuar nga e përditshmja ‘Israel Hayom’.

Ministri izraelit këmbënguli se Hamasi nuk do të lejohet të rimarrë kontrollin e Rripit të Gazës pas luftës.

Dje, një delegacion i Hamasit i kryesuar nga zyrtari i lartë, Khalil al-Hayya, mbërriti në Kajro për t’u takuar me zyrtarët egjipianë për bisedimet e armëpushimit në Gaza.

Raportet sugjeruan se Egjipti po punon për të pajtuar grupet rivale palestineze Hamas dhe Fatah, derisa në të njëjtën kohë po përpiqet për një marrëveshje armëpushimi.

Sipas të përditshmes izraelite ‘Yedioth Ahronoth’, Hamasi mund të jetë i hapur ndaj një marrëveshjeje me faza, të ngjashme me armëpushimin e Libanit, që do të përfshinte një tërheqje në rritje të Izraelit nga Gaza dhe jo tërheqje të menjëhershme.

Opozita izraelite, familjet e pengjeve dhe një pjesë e madhe e publikut izraelit kanë akuzuar kryeministrin Benjamin Netanyahu se pendon arritjen e marrëveshjes me Hamasin për kthimin e pengjeve dhe për dhënien fund të luftës në Gaza.

Ata argumentojnë se Netanyahu ka frikë se do të humbasë qeverinë e tij për shkak të kërcënimeve nga ministrat e ekstremit të djathtë për t’u tërhequr nga koalicioni nëse arrihet një marrëveshje e tillë.

Përpjekjet ndërmjetësuese të udhëhequra nga SHBA-ja, Egjipti dhe Katari për të arritur një marrëveshje armëpushimi në Gaza dhe shkëmbim të të burgosurve midis Izraelit dhe Hamasit kanë dështuar për shkak të mohimit të Netanyahu-t për të ndalur luftën.

Izraeli ka nisur një luftë gjenocidale në Rripin e Gazës pas sulmit të Hamasit tetorin e vitit të kaluar, duke vrarë të paktën 44.400 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe duke plagosur mbi 105 mijë të tjerë.

Tashmë në vitin e dytë, gjenocidi në Gaza ka tërhequr një dënim në rritje ndërkombëtar, me zyrtarë dhe institucione që i etiketojnë sulmet dhe bllokimin e dërgesave të ndihmave si një përpjekje të qëllimshme për të shkatërruar një popullsi.

Më 21 nëntor, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi ​​urdhra-arreste për Netanyahun dhe ish-ministrin e Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një çështje gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën vdekjeprurëse në Gaza.