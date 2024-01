Shefi i diplomacisë spanjolle: Zgjerimi i konfliktit në Lindjen e Mesme do të ishte një “katastrofë”

Ministri i Punëve të Jashtme i Spanjës, Jose Manuel Albares, ka deklaruar se ekziston një rrezik i qartë dhe në rritje i përhapjes së konfliktit izraelito-palestinez në Lindjen e Mesme, gjë për të cilët ai tha se do të ishte një “katastrofë autentike”, transmeton Anadolu.

Për transmetuesin RNE, Albares tha se ka lobuar me homologët e tij për një armëpushim të menjëhershëm që i hap rrugën një konference të paqes që zbaton një shtet palestinez, diçka që ai beson se është e nevojshme për të arritur stabilitetin rajonal.

“Shpresa e popullit palestinez për shtetin palestinez është e lidhur ngushtë me sigurinë e Izraelit dhe stabilitetin e Lindjes së Mesme”, tha Albares.

Albares tha se i “gjithë komuniteti ndërkombëtar” e di se si do të dukej një shtet i qëndrueshëm palestinez, kështu që, theksoi ai, ka të bëjë më pak me negociatat dhe më shumë me zbatimin e shtetit në terren.

Sipas tij, një shtet i qëndrueshëm palestinez përbëhet nga Gaza dhe Bregu Perëndimor nën një autoritet të vetëm palestinez, të lidhur me një korridor dhe me kryeqytetin në Kudsin Lindor. Gaza do të duhet gjithashtu të ketë një port dhe aftësinë për të përdorur detin.

Ai tha se Izraeli do të duhet të bashkëpunojë dhe t’i japë fund politikës së tij të “vendbanimeve agresive” në Bregun Perëndimor.

“Komuniteti ndërkombëtar po i dorëzohet shumë shpejt idesë se lufta në Lindjen e Mesme është e pashmangshme. Nuk do ta besoj kurrë se Lindja e Mesme duhet të jetë sinonim i luftës, refugjatëve dhe civilëve të vdekur. Unë kurrë nuk do të heq dorë nga ideja se populli palestinez do të ketë një shtet ku ata mund të jetojnë në paqe dhe të sigurt përkrah Izraelit fqinj”, tha Albares.

Ai njoftoi se Bashkimi Evropian (BE) të hënën do të mbajë një takim “shumë të rëndësishëm” të ministrave të jashtëm me vendet arabe dhe Izraelin.

Siç theksoi ai, Spanja do të jetë atje duke argumentuar për paqen dhe që BE-ja të flasë me një zë të bashkuar.

Kryeministri spanjoll, Pedro Sanchez, është zotuar se do të përpiqet të bindë BE-në dhe vendet e tjera evropiane të njohin një shtet palestinez. Megjithatë, Sanchez tha se nëse nuk binden, Spanja do ta bëjë këtë në mënyrë të njëanshme gjatë mandatit të tij, i cili do të zgjasë maksimumi katër vjet.