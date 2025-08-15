Shefi i Forcave Ajrore Izraelite akuzohet për vrasjen e gazetarit të Al Jazeera-s

Shefi i Forcave Ajrore të Izraelit Tomer Bar akuzohet për urdhërimin e sulmit që vrau gazetarin e Al Jazeera-s Anas al-Sharif dhe katër kolegët e tij në Gaza
Më 10 gusht 2025, avionët luftarakë izraelitë goditën një tendë pranë spitalit Al-Shifa në qytetin e Gazës, duke vrarë korrespondentin veteran të Al Jazeera-s, Anas al-Sharif, së bashku me katër kolegët e tij: Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal dhe Moamen Aliwa. Të pestë kishin një gjë të përbashkët: nuk pranuan të braktisnin detyrën, duke zgjedhur të vazhdonin të dokumentonin gjenocidin e vazhdueshëm të Izraelit në Gaza, pavarësisht bombardimeve të pandërprera.
Vetë Al-Sharif kishte mundësinë të largohej nga Gaza muaj më parë, por refuzoi, duke thënë se detyra e tij ishte të tregonte të vërtetën nga terreni. Ky vendim i kushtoi jetën. Ushtria izraelite e pranoi hapur sulmin, ndërsa zinxhiri komandues shkonte drejtpërdrejt te figurat më të larta, përfshirë komandantin e Forcave Ajrore Tomer Bar, shefin e Shtabit Eyal Zamir dhe zëdhënësin në gjuhën arabe Avichay Adraee, të cilët tashmë akuzohen nga organizatat për të drejtat e njeriut për krime lufte ndaj gazetarëve.
Fondacioni “Hind Rajab” dhe Qendra Palestineze për të Drejtat e Njeriut kanë paraqitur një ankesë në Gjykatën Ndërkombëtare Penale, duke kërkuar urdhër-arreste për këta zyrtarë. Megjithatë, pavarësisht vrasjes së qëllimshme të gazetarëve të identifikuar qartë, “rojtarët” e pretenduar të lirisë së shtypit në mediat perëndimore mbeten kryesisht në heshtje — asnjë lajm kryesor, asnjë debat televiziv, as thirrje urgjente për drejtësi.
Kjo mungesë flet shumë: nuk tregon vetëm njëanshmëri në mbulim, por edhe bashkëpërfshirje në fshirjen e zërave palestinezë. Duke injoruar vrasjen e synuar të reporterëve, “faji” i vetëm i të cilëve ishte dokumentimi i krimeve të luftës, mediat perëndimore ushqejnë të njëjtën makineri të heshtjes nga e cila Izraeli varet për të vazhduar pa pengesa mizoritë e tij. Vdekja e Al-Sharif, Qreiqeh, Zaher, Noufal dhe Aliwa nuk është thjesht një tragjedi individuale; ajo është një sulm mbi vetë idenë e gazetarisë si mburojë kundër tiranisë.