Shefi i inteligjencës turke nesër viziton Egjiptin për bisedimet e armëpushimit në Gaza

Shefi i inteligjencës turke, Ibrahim Kalin, nesër do të vizitojë Egjiptin për të marrë pjesë në bisedimet e armëpushimit në Gaza, raporton Anadolu.
Burimet turke të sigurisë thanë se çështjet prioritare në bisedimet në Sharm el-Sheikh përfshijnë vendosjen e një armëpushimi në Gaza, shkëmbimin e të burgosurve dhe ofrimin e ndihmës humanitare.
Para negociatave, Kalin bisedoi në telefon me zyrtarë nga SHBA-ja, Egjipti, Katari dhe grupi palestinez Hamas.
Pas bisedimeve të mbajtura në Doha të Katarit javën e kaluar, filloi një proces i tërthortë negociatash në Egjipt. Turqia gjithashtu po merr pjesë në bisedime.
Që nga tetori i vitit 2023, ushtria izraelite ka vrarë në Gaza të paktën 67.200 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Bombardimet e pandërprera e kanë kthyer enklavën në pothuajse të pabanueshme dhe kanë çuar në zhvendosje masive, uri dhe përhapje të sëmundjeve.