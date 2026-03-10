Shefi i Këshillit Evropian: Liria dhe të drejtat e popullit iranian nuk mund të arrihen përmes bombave

Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa tha sot se liria dhe të drejtat e njeriut për popullin iranian nuk mund të arrihen përmes bombave dhe theksoi se e drejta ndërkombëtare duhet të mbetet themeli për mbrojtjen e të drejtave themelore, transmeton Anadolu.
Duke folur në Konferencën e Ambasadorëve të BE-së në Bruksel, Costa tha se BE-ja qëndron me “popullin e Iranit që ka vuajtur shumë” dhe mbështet të drejtën e tyre për të përcaktuar të ardhmen e tyre.
“Ne besojmë se të drejtat dhe liritë e njeriut duhet të respektohen plotësisht, por liria dhe të drejtat e njeriut nuk mund të arrihen përmes bombave. Vetëm e drejta ndërkombëtare i mbështet ato”, tha ai.
Duke iu drejtuar situatës më të gjerë në Lindjen e Mesme, Costa bëri thirrje për përmbajtje dhe paralajmëroi kundër përshkallëzimit të mëtejshëm, duke thënë se mbrojtja e civilëve dhe sigurimi i sigurisë bërthamore janë kritike.
Ai vuri në dukje implikimet globale të konfliktit dhe bëri të ditur se ndërprerje të tilla si bllokada e Ngushticës së Hormuzit mund të kenë efekte të rënda ekonomike.
“Deri më tani, ka vetëm një fitues në këtë luftë: Rusia. Ajo fiton burime të reja për të financuar luftën e saj kundër Ukrainës ndërsa çmimet e energjisë rriten”, tha ai.
“Përfiton nga devijimi i kapaciteteve ushtarake që përndryshe mund të ishin dërguar për të mbështetur Ukrainën, dhe përfiton nga vëmendja e zvogëluar ndaj frontit ukrainas ndërsa konflikti në Lindjen e Mesme merr vëmendjen qendrore”, shtoi Costa.
– “SHBA-ja sfidon rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla”
Costa tha se BE-ja duhet të punojë në mënyrë aktive me komunitetin ndërkombëtar për të mbështetur parimet e sanksionuara në Kartën e OKB-së dhe në të drejtën ndërkombëtare.
“Është në interesin tonë të sigurohemi që bota të mbetet e bazuar në rregulla dhe bashkëpunuese. Është në interesin tonë të shmangim fragmentimin e mëtejshëm të botës”, deklaroi ai.
Costa paralajmëroi se bota shumëpolare në zhvillim kërkon zgjidhje shumëpalëshe në vend të sferave të ndikimit ku politika e fuqisë zëvendëson të drejtën ndërkombëtare.
“Ne e dimë realitetin e ri. Një realitet në të cilin Rusia shkel paqen, Kina prish tregtinë dhe SHBA-ja sfidon rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla”, tha kreu i Këshillit Evropian.
Costa pranoi se BE-ja ndonjëherë ka vështirësi të reagojë shpejt ndaj krizave, por tha se blloku duhet të mësojë nga përvoja e kaluar.
“E kuptoj sa sfiduese mund të jetë ndonjëherë të arrish një pozicion të bashkuar në kohën e duhur. Megjithatë, duhet të kishim nxjerrë mësime të vlefshme, si nevoja për t’iu përgjigjur shpejt situatave urgjente, siç e pamë me Gazën”, tha ai.