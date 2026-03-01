Shefi i Mbrojtjes së SHBA-së kërcënon me shkatërrimin e flotës detare iraniane

Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, ka deklaruar se “flota detare iraniane do të shkatërrohet”, duke theksuar se forcat ushtarake amerikane janë “plotësisht të angazhuara” për të arritur objektivat e përcaktuara nga presidenti Donald Trump.
Në një postim në rrjetin X, Hegseth tha se Uashingtoni “nuk do të tolerojë raketa të fuqishme” që shënjestrojnë amerikanët, pas kundërsulmit të Iranit në përgjigje të sulmeve të përbashkëta të SHBA-së dhe Izraelit.
Ai shtoi se raketat iraniane do të shkatërrohen, bashkë me kapacitetet e prodhimit të tyre, si dhe flota detare e Iranit. /mesazhi