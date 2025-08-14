Shefi i Mossad-it izraelit takohet me kryeministrin e Katarit në Doha, raportojnë mediat

Shefi i shërbimit sekret izraelit, David Barnea, ka vizituar Dohën për t’u takuar me kryeministrin e Katarit dhe tashmë është në rrugë për t’u kthyer në Izrael, raportojnë burime të Al Jazeera Arabic.
Sipas Arutz Sheva, vizita e Barnea-s vjen mes përpjekjeve të SHBA-së, Katarit, Egjiptit dhe Turqisë për të gjetur një zgjidhje diplomatike që do t’i jepte fund luftës dhe do të siguronte lirimin e pengjeve izraelite, përpara se Izraeli të vazhdojë planet e tij të zgjeruara të luftës.
Megjithatë, një zyrtar i lartë izraelit, i cituar nga The Times of Israel, mohoi që vizita të ishte e fokusuar te një marrëveshje për lirimin e pengjeve.
"Kreu i Mossad-it udhëtoi në Katar për çështje që lidhen me Mossad-in dhe jo për negociata për një marrëveshje pengjesh," tha zyrtari. "Megjithatë, ai sqaroi gjatë takimit se një marrëveshje e pjesshme nuk është në tryezë."