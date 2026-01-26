Shefi i OBSH-së: Arsyet e SHBA-së për tërheqje janë të pavërteta, bota do të jetë më pak e sigurt

Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka deklaruar se arsyet e dhëna nga Shtetet e Bashkuara për t’u tërhequr nga organizata janë “të pavërteta” dhe ka paralajmëruar se ky hap do ta bëjë botën më pak të sigurt.
Në një deklaratë publike, Tedros tha se largimi i SHBA-së dobëson bashkëpunimin global në shëndetësi dhe rrit rrezikun për përhapjen e sëmundjeve, sidomos në situata emergjente.
Ai theksoi se OBSH luan një rol kyç në koordinimin e përgjigjeve ndaj pandemive, shpërndarjen e vaksinave dhe mbështetjen e vendeve më të varfra, duke shtuar se mungesa e angazhimit amerikan do të ketë pasoja globale.
Megjithatë, Tedros shprehu shpresën se Shtetet e Bashkuara do të rikthehen në të ardhmen në një pjesëmarrje aktive brenda OBSH-së.
“Ne shpresojmë që SHBA të rishqyrtojë vendimin dhe të rikthehet, sepse shëndeti global kërkon bashkëpunim dhe solidaritet,” tha ai.
Vendimi i SHBA-së për t’u tërhequr nga OBSH ka nxitur reagime të shumta ndërkombëtare dhe shqetësime për ndikimin e tij në sigurinë shëndetësore globale. /mesazhi