Shefi i OBSH-së bën thirrje për mbrojtje të ekipeve shëndetësore para vaksinimit ndaj poliomielitit

Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha se ekipet e vaksinimit të poliomielitit në Gaza duhet të “mbrohen dhe të lejohen të kryejnë fushatën e ardhshme në Gaza në mënyrë të sigurt”.

“Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve që të sigurojnë mbrojtjen e tyre, dhe atë të objekteve shëndetësore dhe të fëmijëve”, tha Tedros në një postim në mediat sociale, përpara ditës së parë të fushatës të dielën.

Shefi i OBSH-së e bëri thirrjen e tij në një javë që pa katër personel sigurie me një kolonë ndihme të vrarë në një sulm ajror izraelit dhe një automjet me Programin Botëror të Ushqimit të OKB-së të përfshirë me plumba izraelitë pranë një postblloku.

Drejtori me bazë në SHBA i Ndihmës Amerikane për Refugjatët në Lindjen e Afërt (Anera) i tha Al Jazeera-s më herët sot se forcat izraelite nuk dhanë asnjë paralajmërim paraprak ose nuk kishin ndonjë komunikim me karvanin e ndihmave të organizatës së tij përpara se të qëllonin automjetin kryesor në kolonë dhe të vrisnin katër palestinezët të enjten.

The #polio vaccination teams must be protected and allowed to conduct the upcoming campaigns in #Gaza safely. We urge all parties to ensure their protection, and that of health facilities and children.

Humanitarian pauses are welcome, but ultimately, the only solution to… pic.twitter.com/B8ftmJn22A

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 30, 2024