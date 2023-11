Shefi i OBSH-së: Nevojat shëndetësore në Gaza janë rritur në mënyrë drastike

Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Tedros Adhanom Ghebreyesus deklaroi se vetëm një e treta e objekteve mjekësore në Gaza janë të hapura.

OBSH bëri thirrje për një armëpushim të qëndrueshëm në mënyrë që ndihma të vazhdojë të ofrohet për t’i dhënë fund vuajtjeve të mëtejshme të civilëve.

“Nevojat shëndetësore të popullsisë së Gazës janë rritur në mënyrë dramatike, por tani ato po shërbehen nga 1/3 e spitaleve dhe klinikave të kujdesit parësor. Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje për një armëpushim të qëndrueshëm në mënyrë që ndihma të vazhdojë të ofrohet për t’i dhënë fund vuajtjeve të mëtejshme civile”, shkroi ai në platformën X.

The health needs of the population of #Gaza have increased dramatically, but they are now being serviced by 1/3 of the hospitals and primary care clinics.

We continue to call for a sustained ceasefire so that aid can continue to be delivered to end further civilian suffering. pic.twitter.com/2TnhZ5jRHV

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 30, 2023