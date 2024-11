Shefi i OBSH-së thotë se ndalimi i UNRWA ‘nuk do ta bëjë Iz’raelin më të sigurt’

Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka denoncuar vendimin e Izraelit për të ndërprerë lidhjet me agjencinë e OKB-së për refugjatët palestinezë, UNRWA.

“Më lejoni të jem i qartë: Thjesht nuk ka asnjë alternativë ndaj UNRWA,” tha Tedros.

“Ky ndalim nuk do ta bëjë Izraelin më të sigurt. Kjo vetëm do të thellojë vuajtjet e popullit të Gazës dhe do të rrisë rrezikun e shpërthimit të sëmundjeve.”

Komentet e Tedros erdhën pasi Izraeli tha se njoftoi zyrtarisht OKB-në për vendimin e saj për të ndërprerë lidhjet me UNRWA pasi ligjvënësit izraelitë e mbështetën masën javën e kaluar.

There is simply no alternative to @UNRWA.

The ban of UNRWA will not make #Israel safer, it will only deepen the suffering of the people of #Gaza and increase the risk of disease outbreaks and other health issues. pic.twitter.com/Jj3iEqj7wy

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 4, 2024