Shefi i OKB-së: Situata në Bregun Perëndimor të pushtuar është “thjesht jashtë kontrollit”, thotë kreu i OKB-së

Sekretari i përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka paralajmëruar se situata në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar është përkeqësuar deri në atë pikë sa ka dalë jashtë kontrollit, ndërsa sulmet në përshkallëzim synojnë t’i detyrojnë komunitetet palestineze të largohen nga tokat e tyre, transmeton Anadolu.
“Në Bregun Perëndimor të pushtuar, palestinezët vazhdojnë të përballen çdo ditë me sulme nga kolonët izraelitë. Qëllimi i qartë është t’i dëbojnë komunitetet nga tokat e tyre”, u tha Guterres gazetarëve.
Ai tha se situata në territoret e pushtuara është “thjesht jashtë kontrollit”, ndërsa kolonët shënjestrojnë edhe gazetarët dhe diplomatët.
Duke folur për Gazën, kreu i OKB-së theksoi se ndihma thelbësore humanitare mbetet “shumë e kufizuar” përpara dimrit, duke i shtuar pengesat për zbatimin e planit për zgjidhjen e konfliktit, të mbështetur nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së.
Guterres theksoi se Programi Botëror i Ushqimit (WFP) ka nevojë “urgjente” për 450 milionë dollarë për të siguruar ushqim për popullsinë në Gaza dhe në Bregun Perëndimor gjatë gjashtë muajve të ardhshëm. Ai theksoi se kjo shumë është e barabartë me shpenzimet ushtarake globale për rreth 90 minuta.
Ai u bëri thirrje donatorëve ndërkombëtarë të shtojnë ndihmën, ndërsa kërkoi përfundimin e pushtimit për të mundësuar realizimin e një zgjidhjeje të qëndrueshme me dy shtete.