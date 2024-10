Shefi i OKB-së thotë se su’lmet ndaj UNIFIL ‘mund të përbëjnë një kr’im lu’fte’

Në një deklaratë, Antonio Guterres theksoi se “personeli i UNIFIL dhe ambientet e tij nuk duhet të jenë kurrë në shënjestër”.

“Sulmet kundër paqeruajtësve janë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, duke përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare. Ato mund të përbëjnë një krim lufte”, tha ai, duke shtuar se paqeruajtësit e UNIFIL do të qëndrojnë në pozicionet e tyre në Libanin jugor dhe flamuri i OKB-së do të vazhdojë të valojë, raporton Aljazeera.

Komentet e tij erdhën pas disa sulmeve kundër pozicioneve të UNIFIL, duke përfshirë një më herët sot kur forcat izraelite shkatërruan një nga portat kryesore të pozicionit të misionit dhe hynë me forcë në të.

Ushtria izraelite tha se operacioni i saj ishte pjesë e një përpjekjeje shpëtimi pas një sulmi me raketa antitank. /mesazhi