Shefi i përkohshëm i sigurisë kibernetike të Trump-it ngarkon dokumente të ndjeshme në ChatGPT publik

Shefi i përkohshëm i agjencisë amerikane për mbrojtjen kibernetike ka ngarkuar dokumente qeveritare sensitive në një version publik të ChatGPT, duke shkaktuar paralajmërime të brendshme për sigurinë kibernetike dhe një vlerësim dëmesh nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare (DHS), sipas një raporti të Politico.
Ngjarja lidhet me Madhu Gottumukkala, drejtorin e përkohshëm të Agjencisë për Sigurinë Kibernetike dhe Infrastrukturën (CISA), i cili verën e kaluar ngarkoi në chatbot dokumente kontraktimi të shënuara si “vetëm për përdorim zyrtar”.
Ky përcaktim u referohet informacioneve që konsiderohen të ndjeshme dhe nuk janë të destinuara për publikim, edhe pse dokumentet nuk ishin të klasifikuara, sipas zyrtarëve.
Ngarkimi i materialeve u identifikua nga sistemet e monitorimit të sigurisë kibernetike të CISA-s në muajin gusht, duke aktivizuar disa alarme automatike të krijuara për të parandaluar zbulimin e paautorizuar të materialeve qeveritare.
Më pas, zyrtarë të lartë të DHS nisën një shqyrtim të brendshëm për të vlerësuar nëse incidenti kishte komprometuar sigurinë e qeverisë, thuhet në raport. Nuk dihet ende se në çfarë përfundimesh ka arritur ky vlerësim.
Rasti ka tërhequr vëmendje të veçantë edhe për faktin se Gottumukkala kishte kërkuar leje të posaçme për të përdorur ChatGPT menjëherë pas ardhjes së tij në CISA në muajin maj. Në atë kohë, qasja në këtë mjet ishte e bllokuar për shumicën e punonjësve të DHS-së.
Pas incidentit, Gottumukkala zhvilloi takime me zyrtarë të lartë të DHS-së dhe CISA-s, përfshirë drejtues të çështjeve ligjore dhe të sigurisë së informacionit, për të shqyrtuar dokumentet e ngarkuara dhe për të diskutuar trajtimin e materialeve sensitive.
Politikat e DHS-së parashikojnë hetime për shkaqet dhe pasojat e çdo ekspozimi të dokumenteve të kufizuara dhe lejojnë masa disiplinore që variojnë nga rikualifikimi profesional deri te pezullimi i autorizimeve të sigurisë. /mesazhi