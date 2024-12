Shefi i ri i inteligjencës së Sirisë zotohet për reforma për t’i dhënë fund abuzimeve

Kreu i ri i shërbimeve të inteligjencës të Sirisë njoftoi të shtunën një plan për të shpërbërë institucionet që ishin aq të frikshme nën sundimin e diktatorit të rrëzuar Bashar Assad.



“Institucioni i sigurisë do të reformohet pas shpërbërjes së të gjitha shërbimeve dhe ristrukturimit të tyre në një mënyrë që nderon popullin tonë”, tha Anas Khattab, dy ditë pasi u emërua në postin e tij nga udhëheqja e re e vendit që përmbysi Asadin në fillim të dhjetorit.



Në një deklaratë të transmetuar nga agjencia zyrtare e lajmeve Sana, ai theksoi vuajtjet e sirianëve “nën shtypjen dhe tiraninë e regjimit të vjetër, përmes aparateve të tij të ndryshme të sigurisë që mbollën korrupsion dhe shkaktuan tortura mbi njerëzit”.



Burgjet u boshatisën pas rënies së Asadit ndërsa zyrtarët dhe agjentët e regjimit të rrëzuar u larguan.

Shumica e këtyre instalimeve tani ruhen nga luftëtarët e Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), grupi islamik që udhëhoqi koalicionin e armatosur që mori pushtetin në Damask.



Shumë sirianë kanë nxituar në ish-qendrat e paraburgimit me shpresën për të gjetur gjurmë të të afërmve dhe miqve që u zhdukën gjatë 13 viteve të një lufte civile shkatërruese që la më shumë se gjysmë milioni të vdekur.



“Shërbimet e sigurisë të regjimit të vjetër ishin të shumta dhe të ndryshme, me emra dhe përkatësi të ndryshme, por të gjitha kishin të përbashkët se ato ishin imponuar mbi popullin e shtypur për më shumë se pesë dekada,” vazhdoi Khattab.



Sipas Observatorit Sirian për të Drejtat e Njeriut (SOHR), më shumë se 100,000 njerëz vdiqën në burgjet dhe qendrat e paraburgimit sirian gjatë konfliktit.



Të enjten, një gjeneral që drejtonte drejtësinë ushtarake nën regjimin e mëparshëm u arrestua në perëndim të vendit, i akuzuar si përgjegjës për dënimin me vdekje të mijëra njerëzve të mbajtur në burgun famëkeq Saydnaya.



Dhe në Evropë, disa ish-oficerë të lartë të inteligjencës siriane të akuzuar për tortura dhe abuzime të tjera janë dënuar dhe burgosur që nga viti 2022. /mesazhi

