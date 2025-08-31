Shefi i ushtrisë izraelite kërcënon udhëheqësit e Hamasit jashtë vendit, thotë se më shumë trupa po dërgohen në Gaza
Shefi i ushtrisë izraelite, Eyal Zamir, zhvilloi një takim vlerësimi me komandantët e tij kryesorë, ku tha se ushtria duhet të “nisë” më shumë sulme për të befasuar dhe arritur objektivat kudo që ndodhen.
Ai u shpreh se gjatë kësaj jave do të mobilizohen shumë më tepër rezervistë “në përgatitje për intensifikimin e mëtejshëm të luftimeve kundër Hamasit në qytetin e Gazës”.
“Pjesa më e madhe e udhëheqjes së Hamasit ndodhet jashtë vendit. Ne do t’i arrijmë edhe ata,” paralajmëroi Zamir. /mesazhi