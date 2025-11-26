Shefja e KE-së njofton përgatitjen e një propozimi ligjor për përdorimin e aseteve ruse për të ndihmuar Ukrainën

Presidentja e Komisionit Evropian(KE), Ursula von der Leyen, tha të mërkurën se blloku po përgatit një propozim ligjor që mund të përfshijë përdorimin e aseteve të ngrira ruse për të ndihmuar në financimin e Ukrainës, duke e vendosur mbështetjen afatgjatë për Kievin në qendër të qasjes së Evropës ndaj përpjekjeve aktuale për paqe, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar Parlamentit Evropian gjatë një debati plenar mbi angazhimin e BE-së drejt një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme për Ukrainën, Von der Leyen tha se Evropa duhet të qëndrojë e përqendruar në atë që Kievi vazhdon të sakrifikojë.
Ajo theksoi se “Evropa duhet të vazhdojë presionin mbi Rusinë derisa të ketë një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme” dhe riafirmoi se “Evropa do të qëndrojë me Ukrainën dhe do ta mbështesë Ukrainën në çdo hap të rrugës”.
Ajo përshkroi pesë prioritete kryesore që udhëheqin qëndrimin e BE-së, duke filluar me nevojën për çdo marrëveshje që të ofrojë siguri të vërtetë dhe të qëndrueshme.
“Nuk mund të ketë kufizime mbi forcat e armatosura të Ukrainës që do ta linin vendin të prekshëm ndaj sulmeve të ardhshme”, tha ajo, duke shtuar se Ukraina ka nevojë për “garanci të forta, afatgjata dhe të besueshme sigurie”.
Prioriteti i saj i dytë u përqendrua në sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Von der Leyen hodhi poshtë çdo përpjekje për të ndarë vendin ose për të “rivizatuar kufijtë me forcë”.
“Nuk mund të ketë copëtim të njëanshëm të një kombi sovran evropian dhe se kufijtë nuk mund të ndryshohen me forcë”, paralajmëroi ajo. Von der Leyen përsëriti se “e ardhmja e Ukrainës qëndron në Bashkimin Evropian”, duke e quajtur këtë “një pjesë thelbësore dhe esenciale të çdo kuadri garancie sigurie”.
Duke iu referuar financimit, shefja e KE-së tha se mbështetja e Ukrainës kërkon sigurimin që ajo të ketë mjetet për të mbrojtur veten. “Në mungesë të ndonjë qëllimi të vërtetë të Rusisë për t’u angazhuar në bisedime paqeje, është e qartë se ne duhet ta mbështesim Ukrainën për të mbrojtur veten dhe kjo fillon duke siguruar që ata të kenë mjetet e nevojshme financiare”, u tha ajo ligjvënësve.
Ajo kujtoi se udhëheqësit e BE-së ranë dakord të mbulojnë nevojat financiare të Ukrainës për vitet 2026 dhe 2027. “Ne, komisioni, kemi paraqitur një dokument opsionesh. Kjo përfshin një opsion mbi asetet ruse të imobilizuara. Hapi tjetër është tani që komisioni është gati të paraqesë një tekst ligjor”, tha ajo.
Pasi bëri të qartë se barra nuk mund të binte vetëm mbi evropianët, ajo shtoi “Nuk shoh asnjë skenar në të cilin vetëm taksapaguesit evropianë do ta paguajnë faturën. Kjo gjithashtu nuk është e pranueshme”.
Von der Leyen tha se përparësia e saj e katërt është të njohë se BE dhe NATO do të mbajnë përgjegjësi të rëndësishme për zbatimin e çdo marrëveshjeje të ardhshme paqeje. Kjo do të përfshijë garanci sigurie, sanksione, fonde për rindërtim dhe integrimin e Ukrainës në tregun e vetëm.
“Asgjë për Ukrainën pa Ukrainën, asgjë për Evropën pa Evropën, asgjë për NATO-n pa NATO-n”, deklaroi ajo.
Prioriteti i saj i fundit u përqendrua në kthimin e të gjithë fëmijëve ukrainas të marrë me forcë në Rusi. “Ne nuk do t’i harrojmë ata”, tha ajo, duke theksuar se Evropa nuk do të dorëzohet derisa të kthehet çdo fëmijë.
Ajo e mbylli duke pranuar kompleksitetin e momentit, por kërkoi angazhim të vazhdueshëm. Ndërsa situata është “e rrezikshme” dhe “e paqëndrueshme”, ajo vuri theksin që Evropa duhet të bëjë çdo përpjekje “për të ndaluar vrasjen, për të ndihmuar Ukrainën të rindërtohet dhe rindërtohet… dhe për të krijuar një të ardhme më të mirë si një e ardhme evropiane”, pasi deri më tani blloku “nuk ka parë shenja nga Rusia të gatishmërisë së vërtetë për t’i dhënë fund këtij konflikti”.