Shefja e KE-së riafirmon mbështetjen e palëkundur të bllokut për të drejtën ndërkombëtare

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen theksoi sot angazhimin “e palëkundur” të BE-së ndaj ligjit ndërkombëtar dhe Kartës së OKB-së, pas kritikave të shkaktuara nga vërejtjet e saj të fundit se Evropa nuk mund të mbështetet më në një “sistem të bazuar në rregulla”, transmeton Anadolu.
Duke folur në Parlamentin Evropian në Strasburg të Francës, Von der Leyen tha se BE-ja mbetet e ankoruar fort në parimet që formësuan themelimin e saj.
“Bashkimi Evropian u themelua si një projekt paqeje. Angazhimi ynë i palëkundur për ndjekjen e paqes, për parimet e Kartës së OKB-së dhe për ligjin ndërkombëtar janë po aq qendrore sot sa ishin në krijimin tonë. Dhe ne gjithmonë do t’i mbështesim këto parime”, tha ajo.
Vërejtjet e saj erdhën dy ditë pasi ajo u përball me reagime të ashpra për thënien se “Evropa nuk mund të jetë më një kujdestare e rendit të vjetër botëror”, komentet që kritikët argumentuan se mund të sinjalizonin një zhvendosje nga sistemi ndërkombëtar i bazuar në rregulla.
Ish-shefi i politikës së jashtme të BE-së, Josep Borrell kundërshtoi sugjerimet se rendi ndërkombëtar i bazuar në rregulla po bëhet i vjetëruar, duke theksuar se ligji ndërkombëtar mbetet i detyrueshëm sipas traktateve të BE-së dhe se “skadimi i tij nuk mund të dekretohet nga askush në një fjalim”.
Zëvendëskryeministrja spanjolle Yolanda Diaz gjithashtu kritikoi vërejtjet e saj, duke thënë: “Ne duhet të kërkojmë respekt për të drejtën ndërkombëtare. Çdo gjë tjetër është barbari. Kjo është arsyeja pse ajo që sapo tha Ursula von der Leyen është e pamjaftueshme”.
Duke iu drejtuar ligjvënësve, Von der Leyen përsëriti vërejtjet e saj se nuk duhet të “derdhen lot” për “regjimin” e Iranit, i cili është nën sulmet e SHBA-së dhe Izraelit që nga 28 shkurti, duke e akuzuar atë për dekada shtypjeje kundër popullsisë së vet.
Në të njëjtën kohë, ajo theksoi se njohja e natyrës së regjimit iranian nuk e zvogëlon angazhimin e Evropës ndaj normave ndërkombëtare. “Të parit e botës ashtu siç është, në asnjë mënyrë nuk e zvogëlon vendosmërinë tonë për të luftuar për botën që duam”, tha ajo.
– Kthimi te lëndët djegëse fosile ruse “do të ishte gabim strategjik”
Von der Leyen paralajmëroi se tensionet në rritje në Lindjen e Mesme tashmë po ndikojnë në tregjet globale të energjisë, me çmimet e gazit që rriten me rreth 50 për qind dhe çmimet e naftës me 27 për qind që nga fillimi i konfliktit.
Ajo tha se rritja e çmimeve u ka kushtuar tashmë taksapaguesve evropianë 3 miliardë euro shtesë (3.4 miliardë dollarë) në importet e karburanteve fosile në vetëm 10 ditë, duke theksuar atë që ajo e quajti “çmimi i varësisë sonë” nga energjia nga rajonet e paqëndrueshme.
Von der Leyen vuri në dukje ndryshimet në taksimin midis vendeve të BE-së dhe theksoi se taksat dhe tarifat mbeten një kompetencë kombëtare, por mund të ndikojnë ndjeshëm në çmimet e energjisë.
Disa anëtarë taksojnë energjinë elektrike shumë më rëndë sesa gazin, tha ajo duke përmendur shembuj ku energjia elektrike me pakicë taksohet me 0 për qind në një vend, por tejkalon 16 për qind tek të tjerë.
“Kjo bën një ndryshim. Ka hapësirë për veprim”, shtoi ajo.
Von der Leyen u kërkoi vendeve të BE-së të qëndrojnë në kursin e strategjisë afatgjatë të energjisë të bllokut, përfshirë zgjerimin e burimeve të rinovueshme dhe energjisë bërthamore, duke paralajmëruar kundër thirrjeve për t’u rikthyer te karburantet fosile ruse.
“Ky do të ishte gabim strategjik”, tha ajo duke argumentuar se kjo do ta bënte Evropën “më të varur, më të prekshme dhe më të dobët”.