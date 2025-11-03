Shefja e Komisionit Evropian: BE-ja qëndron me Ukrainën para dimrit

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka përsëritur mbështetjen e vazhdueshme të BE-së për Ukrainën, duke theksuar se vendi “nuk do ta përballojë këtë dimër i vetëm”, transmeton Anadolu.
“Bisedë e mirë me presidentin Volodymyr Zelenskyy. I dashur president, Ukraina nuk do ta përballojë këtë dimër e vetme”, shkroi von der Leyen në platformën sociale të kompanisë amerikane X.
Ajo tha se BE-ja qëndron me Ukrainën duke ofruar mbështetje emergjente për energjinë për të ndihmuar vendin gjatë muajve të ardhshëm.
“Në të njëjtën kohë, ne po punojmë mbi opsionet për të siguruar ndihmën e nevojshme të qëndrueshme financiare për Ukrainën”, tha von der Leyen.
Shefja e Komisionit të BE-së theksoi se Komisioni Evropian nesër do të miratojë Paketën e Zgjerimit, duke përgëzuar “angazhimin e jashtëzakonshëm të Ukrainës në rrugën e saj evropiane gjatë vitit të kaluar”.
“Mesazhi i Komisionit është i qartë, Ukraina është gati të ecë përpara”, shtoi ajo.
Ukraina aplikoi për anëtarësim në BE në shkurt të vitit 2022, mori statusin e vendit kandidat në qershor të vitit 2022, hapi bisedimet e pranimit në dhjetor të vitit 2023 dhe mbajti konferencën e saj të parë ndërqeveritare në qershor të vitit 2024.
Diskutimet midis vendeve anëtare të BE-së mbi ritmin dhe kushtet e pranimit të Ukrainës akoma vazhdojnë, me Sllovakinë dhe Hungarinë që shpesh shprehin kundërshtim.