Shirat e dendur shkaktojnë përmbytje vdekjeprurëse në Haiti

Të paktën 15 persona kanë vdekur dhe tetë të tjerë janë zhdukur pas shirave të dendura që shkaktuan përmbytje të përhapura dhe rrëshqitje të dheut në të gjithë Haitin.

Gati 13.400 njerëz u detyruan të evakuohen pasi uji ka përmbytur qindra shtëpi në mbarë vendin, duke i kthyer disa rrugë në lumenj.

Më shumë se 7400 familje raportuan dëme, me zyrtarët që ende vlerësojnë ndikimin e shirave që përmbytën Haitin.

Shirat shkaktuan gjithashtu dëme të konsiderueshme në të korrat në rajonin qendror të Haitit në një kohë kur uria po thellohet. /koha

At least 15 people have been killed and several are still missing after heavy rains sparked widespread flooding and landslides across Haiti.

Officials are still assessing the damage, which has affected over 7,000 families ⤵️ pic.twitter.com/eIbtkZsluH

