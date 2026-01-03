Shirat e rrëmbyeshëm përmbytin tendat në Gaza, thellojnë krizën humanitare

Shirat e rrëmbyeshëm dhe erërat e forta kanë goditur Rripin e Gazës, duke përmbytur strehimoret e improvizuara dhe duke përkeqësuar kushtet për dhjetëra mijëra palestinezë të zhvendosur që jetojnë nën bllokadën izraelite, raporton Anadolu.
Stuhitë në qytetin Deir al-Balah në pjesën qendrore të enklavës kanë përmbytur tendat dhe kanë rrëmbyer sendet themelore, duke përkeqësuar vështirësitë pas muajsh lufte që kanë dëmtuar infrastrukturën, përfshirë sistemet e kullimit, energjisë elektrike dhe kanalizimeve.
Gaza është përfshirë nga një sistem polar me presion të ulët, i treti i sezonit të dimrit, që sjell shira të rrëmbyeshëm dhe erëra të forta.
Në muajt e fundit, Gaza po lufton për të mbijetuar përballë motit të ashpër, pasi dy stuhi atmosferike të mëparshme shkaktuan vdekjen e 17 palestinezëve, përfshirë katër fëmijë, për shkak të shembjes së ndërtesave tashmë të dëmtuara nga bombardimet izraelite dhe përmbytjeve të dhjetëra mijëra tendave të të zhvendosurve.
Kushtet e motit paraqesin rrezik të madh për palestinezët e zhvendosur që jetojnë në tenda të vjetra ose ndërtesa me rrezik të lartë të dëmtuara rëndë, të cilat kanë qenë nën sulme të përsëritura izraelite që nga tetori i vitit 2023.
Që nga tetori i vitit 2023, ushtria izraelite në sulmet brutale në Gaza ka vrarë të paktën 71.200 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, ka plagosur mbi 171.200 të tjerë dhe e ka shndërruar enklavën në rrënoja.