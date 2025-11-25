Shirat e rrëmbyeshëm shembin një pjesë të murit ndarës të Izraelit në Bregun Perëndimor të pushtuar

Shirat e rrëmbyeshëm kanë shkaktuar një shembje të pjesshme të një muri ndarës të ndërtuar nga Izraeli në Bregun Perëndimor jugor, raporton Anadolu.
Dëshmitarët thanë se muri u shemb pjesërisht për shkak të shirave që shkaktuan përmbytje të menjëhershme në jug të Hebronit.
Një video tregoi një shkatërrim të plotë të një pjese të murit të betonit.
Tel Avivi filloi ndërtimin e murit ndarës në vitin 2002 për të ndarë Bregun Perëndimor të pushtuar nga Izraeli. Në vitin 2004, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë lëshoi një mendim këshillimor duke e dënuar atë dhe duke e konsideruar të paligjshme.
Rrëshqitjet e dheut të shkaktuara nga shirat gjithashtu ndërprenë trafikun në rrugët kryesore në perëndim të Ramallahut në Bregun Perëndimor qendror.
Një korrespondent i Anadolu-t raportoi se disa automjete u dëmtuan në përmbytje, megjithëse nuk u raportuan të lënduar.
Zona “dëgjoi sasi të mëdha reshjesh brenda pak orësh në rajone të gjera”, tha në një deklaratë Qussai Halaika, një meteorolog palestinez.
Ai shtoi se pjesët perëndimore të Kudsit, Betlehemit dhe Hebronit gjithashtu panë reshje të konsiderueshme, ndërsa sasitë u pakësuan më tej në lindje.
Territoret palestineze kanë përjetuar kushte të paqëndrueshme moti të shoqëruara me shira të rrëmbyeshëm dhe erëra të forta, mes paralajmërimeve për përmbytje të menjëhershme në zonat e ulëta dhe rrezik të shembjeve të mëtejshme të rrugëve.