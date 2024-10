Shitjet e veturat elektrike janë ende në rënie – a janë e ardhmja hibridet?

Sipas të dhënave të fundit, shitjet e veturave elektrike në tregun evropian kanë vijuar të bien edhe në muajin gusht.

Tregu evropian i automobilave ngeci edhe për një muaj. Vëmë re rezultate të përziera, kështu që Italia dhe Spanja shënuan një plus përkatësisht 4.7 dhe 3.4 për qind, ndërsa në të njëjtën kohë Franca dhe Gjermania shënuan minus 2.3 dhe 2.1 për qind.

Rritja evropiane është vetëm 0.2 për qind, dhe shitjet në nivelin e një milion automjetesh, sipas të dhënave të ACEA. Në shtatë muajt e parë, me 6.5 milionë vetura të shitura, Evropa shënoi një rritje prej 3.9 për qind krahasuar me vitin tashmë të keq të kaluar. Tendencat aktuale tregojnë se ky plus mund të shkrihet lehtësisht deri në fund të vitit.

Në muajin korrik, veturat elektrike zënë 12.1 për qind të tregut, që është në rënie nga pesha prej 13.5 për qind nga një vit më parë. Pesha e kombinuar e veturave me benzinë dhe naftë ra nga 50 në 46 për qind, me një rënie prej 10.1 për qind në naftë dhe një rënie prej 7 për qind në vetura me benzinë. Siç pritej, automjetet hibride rritën pjesën e tyre të tregut, nga 25.5 në 32 për qind.

“Rënia elektrike” në Gjermani

Në muajin korrik, regjistrimet e automjeteve elektrike (BEV) ranë me 10.8 për qind në 102.705 njësi, me pjesën e tyre të përgjithshme të tregut që ra në 12.1 për qind të lartpërmendur. Pavarësisht rritjes në Belgjikë (+44.2 për qind), Holandë (+8.9 për qind) dhe Francë (+1 për qind), rënia gjermane prej 36.8 për qind nuk mund të kompensohej.

Në rënie janë edhe hibridet plug-in, me 14.1 për qind. Prandaj, hibridet mbeten si pika e vetme e ndritur në shitjen e automjeteve të elektrizuara.

Shitjet e veturave hibride u rritën me 25.7 për qind në 273,003 njësi vijnë si rezultat i rritjes së konsiderueshme në tregjet kryesore: Francë (+47.4 për qind), Spanjë (+31.5 për qind), Gjermani (+22.4 për qind) dhe Itali (+17.4 për qind). Shumë e pritshme, duke qenë se oferta e hibrideve po pasurohet, dhe çmimet ndryshojnë më pak në krahasim me automjetet klasike me lëndë djegëse fosile