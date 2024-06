Shkencëtarët pohojnë: Më pak naftë të vjetër në trafik – më pak raste të astmës!

Shkencëtarët duket se kanë gjetur një lidhje midis shkarkimit të automjeteve dhe rritjes së incidencës së astmës.

Kjo u konkludua nga një ekip i madh nga Instituti i Berlinit për Kërkime Klimatike MCC, universitetet e Frankfurt am Main dhe Maastricht.

Fëmijëve nënat e të cilëve jetonin në një zonë ekologjike gjatë shtatzënisë, pra në një zonë ku trafiku i automjeteve të vjetra me naftë ishte i ndaluar dhe që qëndruan atje të paktën deri në ditëlindjen e tyre të parë, u përshkruheshin 13 për qind më pak ilaçe për astmën në pesë vitet e para të jetës.

Ky është rezultati i një studimi të publikuar në revistën profesionale Economic Policy, i cili bazohet në të dhëna anonime të pacientëve nga shoqata e sigurimeve shëndetësore AOK.

Me rritjen e moshës së fëmijëve, përfitimi rritet gradualisht dhe mund të pritet një efekt pozitiv gjatë gjithë jetës. Gjysmë milion të porsalindur, të lindur nga viti 2006 deri në 2017, u monitoruan në qytetet gjermane.

Ekipi punoi ngjashëm me një eksperiment laboratorik me një grup eksperimental dhe kontrollues, shpjegoi autorja kryesore Hannah Klauber nga MCC. Të dhënat mund të krahasohen me të dhënat e fëmijëve nga qytetet me strukturë të ngjashme sociale dhe kushte të motit, të cilët e kanë futur zonën ekologjike më vonë ose nuk e kanë prezantuar fare.

Zonat mjedisore janë zakonisht zona në qendrat e qyteteve dhe zona banimi me popullsi të dendur ku automjetet me klasa të caktuara të gazrave të shkarkimit nuk lejohen më të udhëtojnë.

Veçanërisht veturat e vjetra me naftë preken nga ndalesat e drejtimit që kanë ekzistuar në qytetet gjermane që nga viti 2008.

Dihej tashmë nga hulumtimet e mëparshme se ajri atje përmban rreth pesë për qind më pak pluhur të imët. Grimcat e vogla, të cilat mund të krijohen, për shembull, nga oksidet e azotit, depërtojnë thellë në traktin respirator dhe enët e tjera të gjakut.

Më shumë se 200 qytete në të gjithë Evropën kanë krijuar zona të tilla ekologjike. Nga ana tjetër, disa nga zonat ekologjike gjermane, si Erfurt, Karlsruhe apo Hannover, u shfuqizuan. Qytetet e shpjegojnë këtë me faktin se ndotësit rrallë i kalojnë vlerat kufitare ligjore.